Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.
Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.
Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor - Son Dakika
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