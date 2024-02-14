Oyuncu Bülent İnal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Oyuncu Bülent İnal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Oyuncu Bülent İnal, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Oyuncu Bülent İnal, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. İnal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Gazze: Kanıt kategorisinde Belal Khaled'in 'Haykırış' adlı fotoğrafını seçen İnal, Deprem: Umut kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın 'Hepimiz birimiz için' başlıklı fotoğrafına oy verdi. Çevre kategorisinde Hamit Yalçın'ın 'Masal Ülkesi' adlı fotoğrafına oy kullanan İnal, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün 'Yıkım' adlı fotoğrafını, spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in 'Dünyanın Sultanları' başlıklı fotoğrafını seçti.

14.02.2024 10:45  Güncelleme: 11:03
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Oyuncu Bülent İnal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Gazze: Kanıt kategorisinde, Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafını seçen başarılı oyuncu, "Gazze ile ilgili hangi birine ne söyleyeyim? O babanın çığlığı inşallah herkesin kulağına ulaşır." dedi.

Sanatçı, Deprem: Umut kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Çevre kategorisinde, Hamit Yalçın'ın "Masal Ülkesi" adlı fotoğrafı için oy kullanan İnal, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki küçük bir yarımada üzerinde yer alan Gölyazı Mahallesi'nde daha önce film çektiği için, fotoğrafa oy verdiğini dile getirdi.

Bülent İnal haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'ndeki yıkılmış binaları gösteren "Yıkım" adlı fotoğrafını, spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Oyuncu Bülent İnal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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