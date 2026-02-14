Saadet Partili Kaya, 8 Aydır Tutuklu Bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin Babasını Ziyaret Etti - Son Dakika
Saadet Partili Kaya, 8 Aydır Tutuklu Bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin Babasını Ziyaret Etti

14.02.2026 18:01  Güncelleme: 18:57
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin babası Kazım Bahçetepe'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İSTANBUL)- Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 'Aziz İhsan Aktaş' operasyonları kapsamında gözaltına alınan ancak 8 aydır hakkında iddianame hazırlanmayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin babası Kazım Bahçetepe'yi ziyaret etti, dayanışma ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

31 Mart 2024 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe 8 ay önce, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri doğrultusunda çok sayıda isimle birlikte gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana 200 isim hakkında dava açılmış, sanıklar Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hakim karşısına çıkmaya başlamıştı. Hakan Bahçetepe'nin ismi 'Aziz İhsan Aktaş' davası sanıkları arasında yer almazken, bir başka iddianame de henüz hazırlanmadı.

Bahçetepe ailesini dayanışma ziyareti

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, partisinin Gaziosmanpaşa İlçe yöneticileri ile birlikte bu sabah ilk olarak sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Ardından da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin babası Kazım Bahçetepe'yi ziyaret etti, dayanışma ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım" şeklindeki sözlerina de sosyal medya hesabından "86 milyonun Bakan'ı olsan seni orada 86 saniye tutmazlar" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

