Bülent Ünver, Beyin Pili ile Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bülent Ünver, Beyin Pili ile Hayata Döndü

Bülent Ünver, Beyin Pili ile Hayata Döndü
18.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parkinson hastası Bülent Ünver, beyin pili ameliyatı sonrası konuşma ve hareket kabiliyetini kazandı.

Ankara'da yaşayan parkinson hastası 61 yaşındaki Bülent Ünver, "beyin pili" ameliyatı sonrasında konuşma ve hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

Ankara'da EGO otobüs hatlarında 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan, evli ve üç çocuk babası Ünver'e, ellerinde ve kollarında titreme sonucu yapılan değerlendirmelerde parkinson tanısı kondu.

Zamanla kasılmaları artan, konuşmakta güçlük çeken, yürümekte dahi zorlanan Ünver, ilaç tedavisinden yeterli yanıt alamadı. Yaklaşık 10 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ünver, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan "beyin pili" ameliyatı sonrasında hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Bülent Ünver, "Ameliyat öncesinde bu kadar bile konuşamıyordum. Şu anda çok mutluyum. Ameliyattan sonra çok değiştim, eski halimden eser kalmadı." dedi.

Ünver, yaşadığı sağlık sorunları sırasında kendisine en büyük desteğin ailesinden geldiğini ifade ederek, "Aileme teşekkür ediyorum. Bu hastalıkta ailenin çok önemi var. Konuşmakta zorlanıyordum. Yolda kasılmaya başlıyordum, kollarım birbirine giriyordu. Şu anda çok mutluyum. Pil kapalı olduğu halde çok iyiyim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Ameliyathanede hasta uyanıkken elektrotlarını değerlendirdik"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuncer Taşcıoğlu da medikal tedaviden yanıt alınamaması ve hastalığın ilerlemesi üzerine cerrahi ihtiyacının doğduğunu söyledi.

Psikiyatri, nöroloji ve beyin cerrahisinden hekimlerin aralarında bulunduğu konseyde, hastanın cerrahiye uygunluğunun değerlendirildiğini ifade eden Taşcıoğlu, "Hastamızın beyin piline ve bize olan güveni neticesinde cerrahi planlamamızı yaptık." açıklamasında bulundu.

Taşcıoğlu, "Ameliyathanede hastamız uyanıkken muayeneleri tekrar ederek deneme elektrotlarıyla etkinliğini değerlendirdikten sonra kalıcı elektrotlarını koyduk. En sonunda da uyur hale getirerek pilini taktık. Başarılı bir cerrahi oldu." bilgisini verdi.

"Beyin pili tedavisinde amaç hastaların konforlu bir yaşam sürmesi"

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Gökçe Çokal ise parkinson hastalığının seyrinde titreme, kas katılığı, hareket kısıtlığı, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları ve bilişsel bozuklukların görülebildiğini belirterek, "Bunların tedavisinde, biz aslında ilaç tedavisiyle başlıyoruz öncelikli olarak. İleri evre parkinson hastalığında cihaz destekli tedaviler gündeme geliyor." dedi.

Halk arasında beyin pili olarak bilinen derin beyin stimülasyonu tedavisinin multidisipliner bir tedavi yaklaşımı olduğunu anlatan Çokal, şunları kaydetti:

"Beyin pili tedavisi, uygun hastada ve uygun cerrahi tekniklerle uygulandığında oldukça etkin bir tedavi yöntemi. Beyin pili tedavisinde amacımız, hastalarımıza mümkün olduğunca daha az sıklıkla ilaç kullanmasıyla beraber konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak. Bu nedenle de kas katılığı, yavaşlığı, titreme yakınması olan denge bozukluğu olan hastalarımızın nöroloji hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

Parkinson, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Ünver, Beyin Pili ile Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
İkisi de aynı kadın Amansız illet bu hale getirdi İkisi de aynı kadın! Amansız illet bu hale getirdi
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa’dan haber var Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
Yer: Adana Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:25:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bülent Ünver, Beyin Pili ile Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.