Bulgaristan Başmüftüsü Ahmed Hasanov Seçildi - Son Dakika
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Bulgaristan Başmüftüsü Ahmed Hasanov Seçildi

Bulgaristan Başmüftüsü Ahmed Hasanov Seçildi
21.06.2026 17:31
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Ahmed Hasanov, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü olarak atanarak yeni yönetim oluşturdu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Ahmed Hasanov getirildi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün başkent Sofya'da düzenlenen Milli Müslüman Konferansı'nda yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) gerçekleştirilen konferansta yapılan oylama sonucunda Ahmed Hasanov, ülkenin yeni başmüftüsü oldu.

Hasanov, 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman'ı temsil eden 1033 delegenin katıldığı konferansta, binin üzerinde oy alarak başmüftü seçildi.

Konferansta, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası'nda yer alacak 25 üyenin isimleri de belirlendi. Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı olarak önceki Başmüftü Mustafa Aliş Haci seçildi.

Başmüftü Hasanov, basına yaptığı açıklamada "Sağduyuyla hareket edeceğiz ve isabetli kararlar alacağız. Yeni ekibimizle birlikte gençlerle çalışacak, gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz. Müslümanların yararına olacak şekilde çalışacağız." dedi.

Konferansa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı İvo Hristov, Vızrajdane Partisi Genel Başkanı Kostadin Kostadinov ve diğer partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Başmüftüsü Ahmed Hasanov Seçildi - Son Dakika

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