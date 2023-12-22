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Bulgaristan Cumhurbaşkanı, ülkenin Şengen Bölgesi'ne tam katılımını istiyor - Son Dakika
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı, ülkenin Şengen Bölgesi'ne tam katılımını istiyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümete yeni yıla kadar ülkenin Şengen Bölgesi'ne tam katılımını sağlaması çağrısında bulundu. Radev, hükümetin yıl sonuna kadar ülkesinin Şengen Bölgesi'ne tam üyeliğini sağlaması gerektiğini belirterek, hükümetin ulusal çıkarlara zarar verdiği ve Avrupa'ya tam entegrasyonu sabote ettiği için açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, ülkenin Şengen Bölgesi\'ne tam katılımını istiyor
22.12.2023 - 12:55,
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümete yeni yıla kadar ülkenin Şengen Bölgesi'ne tam katılımını sağlaması çağrısında bulundu.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre Radev, Kosova ziyareti öncesi Sofya Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Radev, hükümetin yıl sonuna kadar ülkesinin Şengen Bölgesi'ne tam üyeliğini sağlaması gerektiğini belirterek, " Hükümet, ulusal çıkarlara zarar verdiği ve Avrupa'ya tam entegrasyonumuzu sabote ettiği için açıklama borçludur." dedi.

Bulgaristan üzerinden giden doğal gaz için alınan ek verginin sonlandırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını kaydeden Radev, bu sayede "hükümetin ve parlamentonun Şengen'e giden yola koyduğu engeli kaldırdığını" savundu.

Sofya yönetimi, ekimde toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 avro ek vergi uygulamaya başlamıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirmişti.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ile koalisyon hükümeti arasında siyasi farklılık nedeniyle zaman zaman kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA
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