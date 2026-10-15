Bulgaristan\'da 56 kütüphaneye Çin Büyükelçiliğinden yaklaşık 2.600 kitap bağışlandı

SOFYA, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Bulgaristan Büyükelçiliği, çarşamba günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen törenle ülkedeki 56 kütüphaneye yaklaşık 2.600 kitap bağışladı.

"Kitap İpek Yolu" başlıklı tören, Çin'in Bulgaristan Büyükelçiliği ile Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi tarafından üniversitede gerçekleştirildi.

Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dai Qingli törende yaptığı açıklamada tarih, kültür, değerler ve ulusal özelliklerdeki farklılıklar nedeniyle Batı toplumlarının, 5.000 yıllık geçmişe ve zengin kültürel mirasa sahip Çin'i hala yeterince tanımadığını söyledi.

Dai, "Bu yayınlar aracılığıyla Bulgar okuyucuların Çin'e kendilerini daha yakın hissetmelerini ve ülkeyi daha iyi tanımalarını umuyoruz. Bu sayede hem kadim bir Doğu medeniyetinin hazinelerini keşfedebilir hem de modern Çin'in yönetiminin dayandığı temel ilkeleri anlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Üniversite Rektörü Irena Peteva ise bu kitapların okuyucularına ulaşacağına ve yeni ilgi alanlarının, tanışıklıkların ve işbirliği fırsatlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacağına inandığını bildirdi.