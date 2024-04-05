Bulgaristan\'da Başbakan Adayı Glavçev, Geçici Hükümetin Listesini Cumhurbaşkanına Sundu

Başbakan adayı gösterilen Sayıştay Başkanı Dimitar Glavçev, kurduğu 20 üyeli geçici hükümetin listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.
Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen toplantıda bakanlar kurulu listesini açıklayan Glavçev'in hükümet taslağında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lüdmila Petkova'nın yanı sıra da 18 bakan yer alacak.
"Uzmanlardan oluşan, eski hükümetle ilişkili ve siyasi denge içeren bir kabine sunduğunu" belirten Glavçev, istifa eden Nikolay Denkov'un koalisyon hükümetinden 4 bakan ve 2 bakan yardımcısına da bakanlık koltuğu verdi.
Başbakan adayı Dimitar Glavçev'in kabinesinin en geç 10 Nisan'da Parlamentodan güvenoyu alması bekleniyor.
???????Geçmiş dönemlerde 6 kez milletvekili seçilen Glavçev, bir dönem Meclis Başkanlığı yaptıktan sonra Sayıştay Başkanlığına atanmıştı.
Erken seçime doğru
Başbakan Denkov'un koalisyon hükümetinin istifasının ardından doğan hükümet krizine son verilirken Cumhurbaşkanı Radev, ülkede erken seçime giden yolun açık olduğunu söyledi.
Radev, Bulgaristan'daki erken parlamento seçimlerin, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle aynı tarih olan 9 Haziran'da yapılacağını belirterek 9 Nisan'da Glavçev hükümetinin yemin töreni yapılması ve eş zamanlı seçimlerin düzenlenmesi için Parlamentoya kararname yollayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Radev, "ülkenin siyasi huzura ihtiyaç duyduğunu" vurgulayarak Glavçev'in kabine taslağı sunum toplantısına Parlamentodaki siyasi güçlerin temsilcilerini de davet etti.
Parti liderleri, geçici hükümetin kadrosuyla ilgili görüşlerini ifade ettikten sonra ülkenin 9 Haziran'da Avrupa ve yerel meclis seçimlerinin eş zamanlı yapılacağından duydukları ortak memnuniyeti dile getirdi.
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