Bulgaristan'da Buğday Hasadı Yöresel Kıyafetlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da Buğday Hasadı Yöresel Kıyafetlerle Kutlandı

Bulgaristan'ın Sevlievo iline bağlı Kramolin köyünde bölge halkı, buğday hasadını yöresel kıyafetler giyerek gerçekleştirdikleri bir törenle kutladı. Tören, geçmişte kullanılan aletlerin ve çağdaş teknolojik yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu etkinlikle amaçlanan, tarım işlerini ve gelenekleri genç nesillere daha sevimli ve öğretici bir şekilde göstermekti. Törene her geçen yıl daha fazla ilgi gösterildiği belirtildi.

11.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da Koca Balkan Dağı'nın eteklerindeki Sevlievo iline bağlı Kramolin köyünde bölge halkı, en önemli geçim kaynaklarından olan buğdayın bereketini, yöresel kıyafetler giyerek hasat töreniyle kutluyor.

Kramolin köyünde, bölgenin en yaygın tarım ürünü olan buğday, geçmişte kullanılmış aletlerin ve çağdaş teknolojik yöntemlerin bir arada kullanıldığı ve yöresel kıyafetlerin giyildiği törenle hasat ediliyor.

Köyün "Napredak (İlerleme) Kültür Evi" yöneticisi Stefka Hristova, AA muhabirine, eski gelenekleri sürdürdükleri hasat törenini 6 yıldır yeniden hayata geçirdiklerini anlattı.

Hristova, törenin amacının, genç nesillere tarım işlerini ve gelenekleri daha sevimli ve öğretici bir yolla göstermek olduğunu belirtti.

Kentleşme sürecinin önünün kesilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Hristova, "Gençlerin tekrar taşraya dönmesi çok zor ancak bu gibi etkinlikler tarım sektörünün de cazip bir geçim kaynağı olarak kariyer sağlayabileceğini en kısa yoldan gösterir." diye konuştu.

Hristova, çevresindeki tarlalar sayesinde bölgenin en büyük buğday üretim merkezlerinden biri olan Kramolin'in çiftçilerin orak gibi ilkel tarım aletleri yerine modern biçerdöver ve diğer makinaları kullandıklarını kaydetti.

Eski model biçerdöverlerle buğday hasadı toplamanın tam bir ızdırap olduğunu söyleyen Hristova, "Şimdiki makinalar o kadar konforlu ve keyifli ki ben bile makinaya binip tarlada zevkle çalışmak isterdim." dedi.

Hristova, bir yandan hasat toplama kampanyasının açılışını yapmak, diğer yandan eski ve yeni tarım teknolojileri tanıtmak için düzenledikleri geleneksel törene insanların ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını aktardı.

Geleneksel halk kıyafetleri giyip ellerinde orak ve buğday demetleriyle konuşan Desislava ve Darina adındaki Kramolinli genç kızlar da çocukluklarında her yıl "bereket gösterisine" katıldıklarını dile getirdi.

Desislava, "Bölgemize ait son derece güzel bir geleneği sürdürüyoruz. Bu etkinlik sayesinde eski nesillerin neler yaptığını, yeni neslin ellinde nasıl bir teknolojik imkan bulunduğunu görebiliyoruz. Böyle bir bayramın parçası olmaktan gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda köy kadınlarının hazırladıkları ev yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Tarım, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Buğday Hasadı Yöresel Kıyafetlerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:30:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Buğday Hasadı Yöresel Kıyafetlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement