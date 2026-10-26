Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

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Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
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Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu İliyana Yotova ve Kiril Valchev, oyların yüzde 34,75'ini alarak az farkla ilk sırada tamamladı. Andrey Gyurov ile Georgi Kandev yüzde 31,95'te kalırken, seçim 1 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Bulgaristan'da mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, 25 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu az farkla ilk sırada tamamladı.

YOTOVA VE VALCHEV ZİRVEDE YER ALDI

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre, oyların yüzde 99,95'i sayılırken Yotova ve Valchev oyların yüzde 34,75'ini alarak ilk sırada yer aldı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev ise oyların yüzde 31,95'ini aldı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etti.

KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE KALDI

Bulgaristan'da 1992'den bu yana sekizinci kez yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde katılım oranının önceki seçimlere kıyasla en düşük seviyede kaldığı değerlendirildi. En yüksek katılım başkent Sofya'da, en düşük katılım ise Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde kaydedildi.

Seçime katılım oranının yüzde 50'nin altında kalması ve hiçbir aday çiftinin geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TUR SEÇİMLER 1 KASIM'DA 

Yotova-Valchev ile Gyurov-Kandev ikilileri, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak. MSK'nin cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turuna ilişkin kesin sonuçları 27 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

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Kaynak: AA
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