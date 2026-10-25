Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 aday çifti için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 aday çifti için oy verme işlemi başladı

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve yardımcısını belirlemek için sandık başına gidildi; ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen, 27 aday çifti arasında oy verecek. Seçimde katılım yüzde 50'nin altında kalırsa, en çok oy alan iki aday 1 Kasım'da ikinci tura kalacak.

Bulgaristan'da seçmenler, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

???????Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışıyor.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt içinde 12 binin üzerinde, yurt dışında ise 60 ülkede 613 sandık kurulduğunu açıkladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimde katılımın yüzde 50'nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları, seçimde aday 27 ikiliden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösterdi.

Anketlere göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

İlk turda Yotova'nın oyların yüzde 43,4'ünü, Gyurov'un ise yüzde 28,9'nu alması bekleniyor.

Ülkede seçime katılım oranı yüzde 50'nin altında kalırsa, en fazla oyu alan iki aday 1 Kasım'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.???????

Anketler, seçime katılım oranının yüzde 37-47 aralığında olabileceğini gösteriyor.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA
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