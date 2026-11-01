Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Yotova ile Gyurov yarışıyor - Son Dakika
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Yotova ile Gyurov yarışıyor

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmenler oy vermeye başladı. İliyana Yotova-Kiril Valchev ve Andrey Gyurov-Georgi Kandev ikilileri, 5 yıllık görev için 6 milyon 584 bin 25 kayıtlı seçmenin oyunu almak için yarışıyor.

Bulgaristan'da seçmenler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i sandık başına gitmişti. Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ikilisi 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazanmıştı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etmişti.

Kaynak: AA
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