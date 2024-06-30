Bulgaristan'da Ejderha Teknesi Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da Ejderha Teknesi Festivali Başladı

Bulgaristan\'da Ejderha Teknesi Festivali Başladı

Bulgaristan'da düzenlenen 2. Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü muhteşem manzarasıyla ünlü Pancharevo Gölü'nde başladı. İki gün sürecek etkinlikte ejderha teknesi yarışları ve çeşitli kültürel gösteriler düzenlenecek. Festivalde ejderha teknesi yarışlarının yanı sıra müzik ve dans ile dövüş sanatları gösterileri, çeşitli sanat eserleri ve Çin ve Bulgar mutfağından lezzetli yemekler sunulacak. Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov, festivali Bulgaristan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen zengin programa güzel bir katkı olarak nitelendirdi.

30.06.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dosya Boyutu: 64.93 MB

ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 01: 23

Ejderha teknesi yarışı ve diğer festival etkinliklerinden çeşitli görüntüler

Bulgaristan'da düzenlenen 2. Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü muhteşem manzarasıyla ünlü Pancharevo Gölü'nde başladı. İki gün sürecek etkinlikte ejderha teknesi yarışları ve çeşitli kültürel gösteriler düzenlenecek.

Festivalde ejderha teknesi yarışlarının yanı sıra müzik ve dans ile dövüş sanatları gösterileri, çeşitli sanat eserleri ve Çin ve Bulgar mutfağından lezzetli yemekler sunulacak.

Bir Bulgar dans topluluğu performansı ve ejderha dansının da yer aldığı festivalin açılış töreni, yetkililerin ejderha başlarını boyayıp teknelere bağladığı "ejderha uyandırma töreniyle" sona erdi.

Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov gönderdiği kutlama mesajında, festivali Bulgaristan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen zengin programa güzel bir katkı olarak nitelendirdi.

Todorov iki ülkenin bu yıl ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına ve işbirliğini güçlendirip genişletmek için aktif olarak çalışacağına inandığını belirtti.

Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Georgi Glushkov da kutlama mesajında, festivalin tüm katılımcılara unutulmaz ve dinamik bir deneyim sunacağına olan inancını dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sofya'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Bulgaristan, Kültür, Diplomasi, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Ejderha Teknesi Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Ejderha Teknesi Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement