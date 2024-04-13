Bulgaristan'da Endüstriyel Çiftlikte Yüksek Derecede Patojenik Kuş Gribi Salgını Tespit Edildi

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SOFYA, 13 Nisan (Xinhua) -- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BFSA) ülkedeki bir endüstriyel çiftlikte yüksek derecede patojenik kuş gribi salgını tespit edildiğini bildirdi.

Ajans tarafından Cuma günü yapılan açıklamada virüsün başkent Sofya'nın 240 km güneydoğusundaki bir köyde 390.000 kanatlının bulunduğu bir piliç yetiştirme çiftliğinde tespit edildiği belirtildi.

BFSA, hastalığı kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla, enfekte kanatlıların ve çiftlikte onlarla temas halinde olan diğer kanatlıların itlaf edileceğini bildirdi.

Ajansın internet sitesine göre bu çiftlik, bu yılın başından bu yana Bulgaristan'da kuş gribinden etkilenen en büyük kümes hayvanı çiftliği oldu.

Bu vaka, bu yıl Bulgaristan'da bir endüstriyel çiftlikte görülen 10. kuş gribi salgını oldu.