Bulgaristan'da Genel Seçim ve AP Seçimlerine 32 Siyasi Güç Katılacak - Son Dakika
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Bulgaristan'da Genel Seçim ve AP Seçimlerine 32 Siyasi Güç Katılacak

Bulgaristan\'da Genel Seçim ve AP Seçimlerine 32 Siyasi Güç Katılacak

Bulgaristan'da 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere toplam 32 siyasi güç katılacak. Seçimlere ilişkin parti ve koalisyonların nihai listesi açıklandı ve pusula numaraları da belirlendi. Bulgaristan'ın en büyük siyasi gücü olan GERB partisi 22 numaralı pusula ile oy toplayacakken, ikinci büyük güç konumundaki PP-DB ittifakı 14 numaralı pusulaya sahip oldu. HÖH partisi ise 28 numaralı pusula ile yarışacak.

08.05.2024 19:27
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Bulgaristan'da, 9 Haziran'da eş zamanlı olarak düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere toplam 32 siyasi güç katılacak.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), seçimlere ilişkin parti ve koalisyonların nihai listesini açıkladı.

Komisyon ayrıca kura ile belirlediği partilere ait pusula numaralarını da duyurdu.

Seçim dolayısıyla tatile çıkan mevcut parlamentoda en büyük grubu olan NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, 22 numaralı pusula ile oy toplayacak.

Benzer siyasi değerler paylaşan ve Meclis'te ikinci büyük güç konumundaki Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı ise 14 numaralı pusulaya sahip oldu.

Üyelerinin çoğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de seçimlerde 28 numaralı pusula ile yarışacak.

HÖH partisi, 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosunda 36 milletvekili ile 3. büyük siyasi güç konumunda.

Avrupa Parlamentosunda ise 17 üye kotasına sahip Bulgaristan'da 3 milletvekili, HÖH partisini temsil ediyor.

10 Mayıs'ta başlayacak seçim kampanyası öncesi, resmi internet sitesinden bir manifesto yayınlayan HÖH partisi, seçim sloganını "Hepimiz Birlikte Bulgaristan'ı Yenileyelim" şeklinde duyurdu.

Bulgaristan'da son 3 yıldır yaşanan siyasi gerginlik ve istikrarsızlık yüzünden vatandaşlar, 6 kez genel seçimlere katılmak üzere sandık başına gitti.

?????Pusula numarası

Bulgaristan'da her bir parti ve koalisyona bir pusula numarası veriliyor. Pusula numaraları kura ile belirlendikten sonra açıklanıyor. Seçmenler, oyunu pusula numarasına göre veriyor. Pusula numaraları, seçmenleri oy tercihinde yönlendiren en önemli unsur olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Genel Seçim ve AP Seçimlerine 32 Siyasi Güç Katılacak - Son Dakika

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