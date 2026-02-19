Bulgaristan\'da İftar Programı

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü ramazanın ilk gününde başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.

Başkentteki bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci yaptığı konuşmada, "Çağdaş insan, ulaşmak istediği hedefler üzerinde düşünmeli ve özünü kaybetmemeye dikkat etmelidir. Takip ettiği amaçlar konusunda bilinçli olmalı ve öz benliğini yitirmemelidir." dedi.

Haci, dünyanın yeni bir modele doğru ilerlediğini belirterek, "İnsanlar sosyal medya ve teknik imkanlar aracılığıyla iletişim kurmayı tercih etmektedir. Ancak insani değerler günlük hayatın vazgeçilmez bir gerekliliğidir ve insani değerler din olmadan varlığını sürdüremez." diye konuştu.

Başmüftülüğün iftar programına, diplomatlar, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.