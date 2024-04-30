Bulgaristan\'da LUNAR Işık Festivali 9-12 Mayıs\'ta düzenlenecek

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Bulgaristan'da LUNAR Işık Festivali'nin üçüncüsü, 9-12 Mayıs tarihlerinde başkent Sofya'da düzenlenecek.

Şehrin merkezini devasa ve ışıltılı bir açık hava galerisine dönüştürecek olan sanat etkinliğinde 20'yi aşkın Bulgar ve yabancı sanatçı, üç boyutlu projeksiyonlar ve ışık enstalasyonları sunacak.

Etkinlik kapsamında başkentin merkezinde ve yakın çevresinde 4,5 kilometre uzunluğunda bir parkurun 23 noktasında 4 gece boyunca ışık gösterileri sunulacak.

İzleyiciler için binaların cepheleri, parklar ve açık alanlar ekran ve gösteri sahnelerine dönüştürülecek.

Dijital sanat eserlerinin sunumlarının yer alacağı festivalde sanatçılar, eserleriyle ziyaretçilere gezegenin korunması, kişisel seçimin gücü, kendini ifade etme özgürlüğü, teknolojik gelişim gibi temalarda mesajlar verecek.

Festivalin paralel programında da çağdaş görsel-işitsel sanatlar alanında yeni bilgiler edinilmesi amacıyla ücretsiz eğitim oturumları düzenlenecek.

Organizatörler, Sofya'daki LUNAR Işık Festivali'nin, dünyanın önde gelen ışık festivallerinden "Festival of Lights International" işbirliğiyle düzenlendiğini belirtti.

Şehrin gece simasını değiştirecek festivalin Bulgaristan'daki Avrupa Parlamentosu Ofisi, Avrupa Komisyonu Bulgaristan Temsilciliği, Sofya Belediyesinin kurumsal desteği ve Bulgaristan Ulusal Kültür Fonu'nun Yaratım Programı'nın mali desteğiyle gerçekleştirileceği aktarıldı.

Katılımın ücretsiz olduğu LUNAR Işık Festivali, 2022 ve 2023'te de düzenlenmiş, bunlardan her birini 450 bini aşkın izleyici ziyaret etmiş ve 15 ülkeden 40'tan fazla sanatçı, akşamları şehre yeni bir görünüm kazandıran eserler ortaya koymuştu.