Bulgaristan'da muzların arasında 170 kilogram kokain ele geçirildi

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SOFYA, 27 Mart (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Burgaz liman kentindeki gümrük memurları, muzların arasına gizlenmiş 170 kilogram kokain ele geçirdi.

Bulgaristan Ulusal Gümrük Kurumu'ndan Salı günü yapılan açıklamada, 150 pakete bölünmüş kokainin şimdiye kadar Burgaz limanında yakalanan en büyük miktardaki uyuşturucu madde olduğu kaydedildi. Uyuşturucu Pazartesi günü limana gemiyle getirilen bir muz konteynerinin içinde bulundu.

Kurum, geminin Ekvador'un Guayaquil kentinden yola çıktığını ve Bulgaristan'a ulaşmadan önce Panama, Malta ve İtalya'da durduğunu teyit etti.

Yetkililer kokainin karaborsa değerinin yaklaşık 6,8 milyon ABD doları olduğunu tahmin ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.