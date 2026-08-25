Bulgaristan'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Bulgaristan'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu

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Bulgaristan'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi kayboldu, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Bulgaristan'da dün akşam etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 1 kişi kayboldu.

Bulgaristan'da özellikle Pazarcık ve Blagoevgrad illerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Pazarcık iline bağlı Peştera ilçesinde Stara Reka Nehri'nin taşması sonucu bazı evlerin girişlerini ve zemin katlarını su bastı.

Pazarcık Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Miroslav Stoyanov, sel sırasında 58 yaşındaki bir kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının polis, gönüllüler, dronlar ve iz takip köpekleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Blagoevgrad iline bağlı Strumyani Belediyesi'nde de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Aleksandar Dzhartov, basına yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan şiddetli yağışların ardından bölgedeki Shashka ve Zlinska nehirlerinin taştığını ve 7 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Dzhartov, sel nedeniyle bazı yerleşimlerde elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, demir yolu hattının da zarar gördüğünü kaydetti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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