Bulgaristan'da Yurt Dışı Seçim Hazırlığı

28.03.2026 19:08
Bulgaristan'da 19 Nisan'da 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacak, Türkiye'de 27 sandık açılacak.

Bulgaristan'da 19 Nisan Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde, yurt dışında 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağı bildirildi.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, 19 Nisan'da yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşlar için 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de diplomatik ve konsolosluk temsilcilikler dışında 20, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa'daki diplomatik misyonlarda ise toplam 7 sandık kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

ABD'de Bulgaristan'ın Chicago Başkonsolosluğu bölgesinde 6, New York Başkonsolosluğu bölgesinde 4, Washington Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğu bölgelerinde 5'er sandık kurulmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta Londra dışında 12, Londra'da 8 sandık açılacağı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerde sandık kurulmayacağı aktarıldı.

Seçimlerde, yurt dışında oy kullanmak üzere 67 ülkede, 60 bin 904 başvuru yapılmıştı.

Kaynak: AA

Advertisement
