Bulgaristan'dan NATO İçin Mayın Karşı Tedbir Gemileri Tedariki

??????? Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Belçika ve Hollanda'dan 7 mayın karşı tedbir gemisinin tedarik edilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre mutabakat zaptı, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stoyanov, Karadeniz'in güvenliğinin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bulgaristan'ın NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunan güvenilir bir müttefik olmayı hedeflediğini ifade etti.

Belçika ve Hollanda donanmalarından 7 mayın karşı tedbir gemisinin tedarik edilmesinin Bulgaristan'ın deniz savunma kapasitesini artıracağını vurgulayan Stoyanov, "Bu gemiler, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (MCM Black Sea) katkımızı güçlendirecek ve İttifak'ın doğu kanadındaki genel savunma kapasitesine destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.