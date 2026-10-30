Bulgaristan FATF'ın gri listesinden çıkarıldı, Radev'e göre güven artacak - Son Dakika
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Bulgaristan FATF'ın gri listesinden çıkarıldı, Radev'e göre güven artacak

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Bulgaristan'ın FATF gri listesinden çıkarıldığını Başbakan Rumen Radev duyurdu. Radev, bu adımın ülkeye duyulan güveni artıracağını, yurt dışına para gönderenler ve yurt dışında okuyan öğrencilere kolaylık sağlayacağını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz görülen ülkeleri kapsayan "gri listesi"nden çıkarıldığını bildirdi.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Radev, FATF'nin "gri listesi"nden çıkarılmanın ülkenin uluslararası itibarını yeniden kazanması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Radev, Bulgaristan'ın gri listeden çıkarılmasının hükümet programında temel öncelik olarak yer aldığını belirterek ülkenin kara para aklama ve yolsuzlukla mücadelede tespit edilen stratejik eksiklikler nedeniyle 2021'de resmen uyarıldığını, 2023'te ise FATF'nin gri listesine alındığını hatırlattı.

Listede bulunmanın ülkeye ciddi itibar kaybı yaşattığını, hem ekonomiyi hem de vatandaşları olumsuz etkilediğini kaydeden Radev, gri listeden çıkarılmanın ülkeye duyulan güveni artıracağını, daha fazla yatırım ve istihdam sağlayacağını ifade etti.

Radev, gri listeden çıkarılmanın yurt dışıyla finansal işlemlerde yaşanan ciddi güçlükleri de sona erdireceğini belirterek özellikle yurt dışında çalışan ve ailelerine para gönderen Bulgaristan vatandaşları, başka ülkelerde eğitim gören öğrenciler ve yurt dışından gelir elde eden kişiler açısından önemli kolaylıklar sağlayacağını söyledi.

Bu gelişmenin Bulgaristan kurumlarının istikrarının açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Radev, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üyelik sürecinde de önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
BulgaristanEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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