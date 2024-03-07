Bulgaristan Hükümeti, Mühimmat Üretimini Artırmayı Planlıyor

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Bulgaristan'da istifa eden hükümetin Ekonomi Bakanı Bogdan Bogdanov, ülkenin mühimmat üretimini artıracaklarını söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun Ekonomi Komisyonu oturumuna katılan Bogdanov, Bulgaristan'ın askeri sanayi üretiminin gerek Avrupa Birliği (AB), gerekse savaşın sürdüğü Ukrayna için önemli birtakım ihtiyaçlarının bir bölümünü karşıladığını belirtti.

"Bulgaristan savunma sanayii, 2023'te diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla mühimmat üretmiştir." ifadesini kullanan Bogdanov, ülkedeki askeri sanayii sektörünün piyasada artan taleplere yanıt vererek barut üretim kapasitesini de gözden geçirdiğini aktardı.

Bogdanov, "Sopot şehrinde yer alan VMZ adlı en büyük devlet silah fabrikamız da kendi barut üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Yeni bir üretim tesisi kurulmasına ilişkin teklifler aldık. Mart ayında final hazırlık raporumuzu da hazırlamış oluruz." diye konuştu.

VMZ'de yeni bir barut üretim ünitesinin inşasının 3-4 yıllık bir zaman alacağına işaret eden Bogdanov, "Bu alana yatırımlarımızı planlamak üzere yeteri kadar zamanımız var." dedi.

Bogdanov, uluslararası pazarda silah üretimine yönelik "muazzam taleplerin olduğunu" dile getirerek, "Bu talepler hem devletin hem de özel üreticilerin önünde geniş ufuklar açıyor." şeklinde konuştu.???????