Bulgaristan Hükümeti, Mühimmat Üretimini Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan Hükümeti, Mühimmat Üretimini Artırmayı Planlıyor

Bulgaristan'da istifa eden hükümetin Ekonomi Bakanı Bogdan Bogdanov, ülkenin mühimmat üretimini artıracaklarını söyledi. Bogdanov, Bulgaristan'ın askeri sanayi üretiminin Avrupa Birliği ve Ukrayna için önemli ihtiyaçları karşıladığını belirtti. Ülkedeki askeri sanayii sektörü, artan taleplere yanıt vermek için barut üretim kapasitesini de gözden geçiriyor. VMZ adlı devlet silah fabrikası, yeni bir barut üretim ünitesi kurmayı planlıyor.

07.03.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da istifa eden hükümetin Ekonomi Bakanı Bogdan Bogdanov, ülkenin mühimmat üretimini artıracaklarını söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun Ekonomi Komisyonu oturumuna katılan Bogdanov, Bulgaristan'ın askeri sanayi üretiminin gerek Avrupa Birliği (AB), gerekse savaşın sürdüğü Ukrayna için önemli birtakım ihtiyaçlarının bir bölümünü karşıladığını belirtti.

"Bulgaristan savunma sanayii, 2023'te diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla mühimmat üretmiştir." ifadesini kullanan Bogdanov, ülkedeki askeri sanayii sektörünün piyasada artan taleplere yanıt vererek barut üretim kapasitesini de gözden geçirdiğini aktardı.

Bogdanov, "Sopot şehrinde yer alan VMZ adlı en büyük devlet silah fabrikamız da kendi barut üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Yeni bir üretim tesisi kurulmasına ilişkin teklifler aldık. Mart ayında final hazırlık raporumuzu da hazırlamış oluruz." diye konuştu.

VMZ'de yeni bir barut üretim ünitesinin inşasının 3-4 yıllık bir zaman alacağına işaret eden Bogdanov, "Bu alana yatırımlarımızı planlamak üzere yeteri kadar zamanımız var." dedi.

Bogdanov, uluslararası pazarda silah üretimine yönelik "muazzam taleplerin olduğunu" dile getirerek, "Bu talepler hem devletin hem de özel üreticilerin önünde geniş ufuklar açıyor." şeklinde konuştu.???????

Kaynak: AA

Savunma, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan Hükümeti, Mühimmat Üretimini Artırmayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu kamelyada öldüren şüpheli tutuklandı
    19:05 Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu kamelyada öldüren şüpheli tutuklandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayeti işleme sebebinin, 1 hafta önce maktulden dayak yediği olduğunu söylediği öğrenildi.

  • Amasya'da Kaçak Yollarla Getirilen 3 Kilo Altın Ele Geçirildi
    18:59 Amasya'da Kaçak Yollarla Getirilen 3 Kilo Altın Ele Geçirildi

    Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarla yurda getirilerek kayıt dışı olarak sevk edildiği tespit edilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bir yolcu otobüsünde yapılan üst aramada zula şeklinde saklanmış 6 parça halinde toplamda 3 kilo altın bulundu. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.

  • MÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti
    18:58 MÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yıllardır süren katliamlarına dikkat çekilerek, binlerce insanın hayatını kaybettiği ve Gazzelilerin insani ihtiyaçlarının karşılanamaz hale geldiği vurgulandı. Ayrıca, Amerika'nın Gazze'ye yardım ettiği iddialarına da itibar edilmediği belirtildi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

  • Muş'ta çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı
    18:57 Muş'ta çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı

    Muş Alparslan Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Muş Ekolojisinde Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi' kapsamında Bulanık ilçesinde düzenlenen programda çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı. Muş Çölyak Derneği tarafından hazırlanan düşük proteinli ve glütensiz ürünler, Bulanık Kaymakamlığı konferans salonunda çölyak hastalarına verildi. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık'ta çölyak hastalarına sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

  • Mısır, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerini onaylamasını kınadı
    18:57 Mısır, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerini onaylamasını kınadı

    Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı. Mısır, uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim politikasını reddetmeye ve bu politikanın meşru olmadığını teyit etmeye çağırdı. Ayrıca Mısır, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ihlallerini durdurma ve Filistin devletinin tanınmasını destekleme sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan Hükümeti, Mühimmat Üretimini Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement