Bulgaristan İHA Parçalarına Müdahale - Son Dakika
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Bulgaristan İHA Parçalarına Müdahale

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Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de tespit edilen 4 İHA parçasına müdahale etti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz kıyısında ve denizde farklı noktalarda tespit edilen 4 insansız hava aracı (İHA) parçasına müdahale ettiği bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA parçalarından 2'sinin denizde kontrollü şekilde imha edildiği, diğer 2 parçanın ise incelenmek üzere Deniz Kuvvetleri üslerine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, parçalardan birinin Varna kenti yakınlarındaki Kabakum Sahili'ne vurduğu ve yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

Varna yakınlarındaki Kamchiya tatil beldesi açıklarında bulunan bir başka parçanın da askeri bir İHA'ya ait, mühimmat taşımayan kanat parçası olduğu belirtildi.

Burgaz iline bağlı Pomorie kenti açıklarında ve Varna'nın güneyindeki Paşa Dere Sahili açıklarında tespit edilen 2 İHA parçasının da denizde kontrollü şekilde imha edildiği aktarıldı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerinin, 4 parçaya da müdahale ettiğini kaydetti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri geçen hafta da Karadeniz kıyılarında bulunan 2 İHA parçasıyla ilgili inceleme ve taşıma çalışması yürütmüştü.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Bulgaristan, Karadeniz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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