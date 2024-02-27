Bulgaristan\'ın Nessebar şehri Ankara\'da tanıtıldı

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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Bulgaristan'ın Nessebar şehri, başkentte tanıtıldı.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) başkentte yer alan Basın Kulübü'nde düzenlediği programa, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ve davetliler katıldı.

Etkinlik öncesi, Çankaya ilçesinde yer alan Kuğulu Park'ta, Nessebar Belediyesi Birleşik Sanat Okulu ekibi, baharın gelişini kutlamak için geleneksel müzik eşliğinde halk oyunları gösterisi düzenledi.

Gösterinin ardından, beyaz ve kırmızı ipliklerden oluşan, baharın gelişiyle doğanın uyanışını simgeleyen marteniçka izleyicilere dağıtıldı.

AA'ya gösteriyle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükelçi Tcholakov, oyuncuların marteniçka dağıtarak Ankara halkına sağlık ve mutluluk dilemek istediklerini belirtti.

Kuğulu Park'taki gösterinin ardından BTA'nın Basın Kulübü'nde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Nessebar'ın tarihi güzellikleri ve turistik yerleri anlatıldı. Şehirdeki yöresel lezzetleri ve kültürel etkinlikleri tanıtan video gösterimi yapıldı.

Nessabar'a ulaşım imkanlarına dair bilgilendirme de yapılan etkinlikte, Büyükelçi Tcholakov konuşma yaptı.

Tcholakov, Bulgaristan'ın "en güzel mücevheri" olarak nitelendirdiği Nessebar'ın, ticaret, kültür ve sanatı temsil ettiğini, şehrin eskiyi ve yeniyi yansıttığını belirtti.

Bulgaristan ile Türkiye arasında duygusal, turistik ve tarihi bağlar bulunduğunu vurgulayan Tcholakov, "Bu potansiyelimizi karşılıklı ilişkiye ve yardımlaşmaya çevirmediğimiz sürece bu ilişkimiz ölmektedir." dedi.

Tcholakov, tanıtımın, iki ülke arasında bağ oluşturmayı amaçladığını, Türk vatandaşlarının Bulgaristan'ın güzelliklerinden istifade etmesini istediğini ifade etti.

Dünyadaki bütün Bulgarların 1 Mart'ta birbirlerine marteniçka hediye ettiğini belirten Tcholakov, bunun baharın müjdecisi olduğunu kaydetti.

Bulgarların her yıl baharın başlangıcında, ailelerine ve arkadaşlarına marteniçka vermesi, uzun yıllara dayanan gelenek olarak biliniyor.