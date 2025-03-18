Bulgaristan, Kuzey Makedonya Yangını İçin Yas İlan Etti

SOFYA, 18 Mart (Xinhua) -- Bulgaristan hükümeti, Kuzey Makedonya'da pazar günü meydana gelen ve en az 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle 18 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti.

Hükümet, pazartesi günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletirken, tüm devlet kurumlarındaki ulusal bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Hükümetten daha önce yapılan başka bir açıklamadaysa yangında yaralanan 14 kişinin Bulgaristan hastanelerinde tedavi gördüğü ve Kuzey Makedonya'yla sınır komşusu olan Bulgaristan'ın daha fazla yaralıyı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Bulgaristan'ın yaralıların yakınlarına ulaşım ve konaklama imkanı sağladığı da dile getirildi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya'dan gelen 14 yaralıdan 8'inin başkent Sofya'da, 3'ünün Varna'da ve 3'ünün de Filibe'deki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlık, yaşları 15-49 arasında değişen hastaların durumlarının yanık ve sıcak gaz soluma nedeniyle ciddi olduğunu kaydetti.