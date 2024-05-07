Bulgaristan Müslümanları İslam din dersi için kampanya başlattı

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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ülkede devlet okullarında seçmeli İslam din dersine talebin artması için kampanya başlattı.

Başmüftülükten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda seçmeli olan İslam din dersi için başvuruların mayıs sonuna kadar yapılabileceği hatırlatıldı.

Çocukların İslam din dersi alabilmeleri için velilerin bir başvuru formu doldurarak okul müdürlüğüne ulaştırmaları gerektiği belirtilen açıklamada, başvuru formu örneği de paylaşıldı.

Bulgaristan Milli İstatistik Enstitüsüne (NSİ) göre ülkedeki Müslümanlar, 6,5 milyon olan toplam nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.