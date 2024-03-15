Bulgaristan Müslümanları Sofya\'da iftar programı düzenledi

Bulgaristan Müslümanları Sofya Bölge Müftülüğü, Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin katkısıyla başkentteki Largoto salonunda iftar programı düzenledi.
Programda konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Edirne Valiliğinin desteği ile düzenlenen iftarda Türkiye'nin desteğinin kendilerine devam ettiğini kaydetti.
Haci, geçmişte yaşanan acıların geride kaldığına dikkati çekerek. "Biz Bulgaristan'da yaşıyoruz ama Türk ve Müslümanız. Bundan hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. Allah'a şükür bugünlerde Bulgaristan Cumhuriyeti'nden artık bir sıkıntımız olmadığı için Allah'a sonsuz şükür olsun diyoruz. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki köprüler daha da sağlamlaşacak ve inşallah herkes rahat edecek. Güzel günler bizi bekliyor diye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazan ayının önemini hatırlatarak, "Peygamberimiz Muhammed, 'Komşusu açken tok yatanın bizden olmadığını' belirtiyor. Ben ramazan ayında dostlukların, barışın, huzurun artmasını ve bu ayın vesile olmasını diliyorum." dedi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Başkanı Cevdet Çakırov da ramazan ayında gerçek değerlerin ön plana çıktığına işaret ederek, "Oruçluyken gösterdiğimiz sabır ve fedakarlık bizi daha ahlaklı ve vicdanlı kılar." diye konuştu.
Programa, 700'ü aşkın misafirin yanı sıra şeref konukları olarak, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Parlamento Başkan Yardımcısı Filiz Hüsmenova, Dışişleri Bakan Yardımcısı İrena Dimitrova, Kültür Bakan Yardımcısı Viktor Stoyanov, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Sofya Valisi Vyara Todeva da katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in temasları
Bulgaristan'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, başkentteki iftar programına katılmadan önce Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü'nü ziyaret etti.
Ülkedeki Müslümanların durumu ve Başmüftülüğün çalışmaları konusunda bilgi alan Serim, daha sonra Sofya'da ibadete açık tarihi Banyabaşı Camisi'ne uğradı.
Serim, ziyaretinin ikinci gününde Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Filibe ve Kırcaali şehirlerinde temaslarda bulunacak ve Kırcaali'de düzenlenecek iftar programına katılacak.
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