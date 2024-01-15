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Bulgaristan, NATO askeri personeli için altyapı çalışmalarına başlıyor - Son Dakika
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Bulgaristan, NATO askeri personeli için altyapı çalışmalarına başlıyor

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, ülkede ihtiyaç durumunda 5 bine kadar NATO askeri personelinin barındırılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılacağını bildirdi. Tagarev, NATO tesislerinin ve onlara bağlı altyapının maliyetinin 6 milyar avro dolayında olmasının beklendiğini aktardı. Gerekli finansmanın ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) çeşitli fonlarından da destekleneceği belirtildi.

Bulgaristan, NATO askeri personeli için altyapı çalışmalarına başlıyor
15.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:29
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Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, ülkede ihtiyaç durumunda 5 bine kadar NATO askeri personelinin barındırılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Tagarev, bTV adlı özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Yeni tamamladığı ABD ziyaretini değerlendiren Tagarev, Bulgaristan'da kurulacak NATO tesislerinin ve onlara bağlı altyapının maliyetinin 6 milyar avro dolayında olmasının beklendiğini aktardı.

Tagarev, NATO personelinin ihtiyaçları için hazırlanacak tesislerin yanı sıra kara yolu, demir yolu inşaatı ve başka çalışmaların yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Gerekli finansmanın ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) çeşitli fonlarından da destekleneceğini açıklayan Tagarev, şu ifadeleri kullandı:

"İlgili altyapı çalışmaları kapsamında kara yolu ve demir yollarının yapımı da söz konusu olacak. Bulgaristan topraklarında, müttefik birliklerin hızlı şekilde konuşlandırılabilmesi için ayrıca boru hatları, malzeme aktarım üniteleri ve stok depoları da yapılacak. Tüm bu konularda çalışmalarımız var."

"Net bir takvimimiz yok"

Tagarev, NATO kapsamında alınan güvenlik önlemlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"NATO'nun doğu kanadı ülkelerdeki tüm (çok uluslu) savaş gruplarının tugay savaş gruplarına dönüştürülmesi planlanıyor. Taburdan tugaylara dönüştürülecek bu grupların her birindeki personel, 5 bin kişi kadar olabilecek. İhtiyaç duyulduğunda bu gerçekleşecek, şu anda net bir takvimimiz yok. Bunun gerçekleşeceği koşulları sağlamaya hazır olmalıyız."

Bulgaristan'ın ABD'den yaklaşık 1,25 milyar avro bedelinde 200 adet "Stryker" tipi zırhlı askeri araç aldığını hatırlatan Tagarev, bunların 2025-2028 döneminde ülkeye teslim edileceğini dile getirdi.

Tagarev, ülkenin bu araçlar için bölgesel bakım ve onarım merkezi olacağını, bunun için Veliko Tırnovo şehrindeki Terem Silah Fabrikaları'nın tesislerinin kullanılacağını açıkladı.

Kaynak: AA
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