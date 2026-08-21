Bulgaristan Nükleer Santrali Üretimini Düşürüyor - Son Dakika
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Bulgaristan Nükleer Santrali Üretimini Düşürüyor

Bulgaristan Nükleer Santrali Üretimini Düşürüyor
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Bulgaristan, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle nükleer santral üretimini azaltacak.

SOFYA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Bulgaristan, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmeye devam etmesi nedeniyle nükleer santralindeki iki faal üniteden birinin üretimini yaklaşık yüzde 12 azaltacak.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, aşırı hava koşulları ve hidrolojik şartlar nedeniyle 1.000 megavat kapasiteli 5. ünitede yapılacak ihtiyati üretim kısıtlamasının, Kozloduy Nükleer Güç Santrali'nin 52 yıllık tarihinde bir ilk olacağını belirtti.

Söz konusu tedbirin, başkent Sofya'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde yer alan tesisin faaliyet güvenliği açısıdan gerekli olduğu belirtildi. Bakanlık, tesisin nükleer olmayan bölümündeki buharı yoğunlaştırmak için nehir suyundan faydalandığını, ancak bu suyun reaktörleri soğutmak amacıyla kullanılmadığını açıkladı.

Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik derecede düşük seviyelere gerilerken, düşüşün süreceği tahmin ediliyor.

Bakanlık, Tuna Nehri kıyısındaki Avrupa ülkelerindeki çok sayıda nükleer santralin ya kapatıldığını ya da üretimlerinin operasyonel güvenlik için gerekli olan minimum seviyeye çekildiğini bildirdi.

Bulgaristan'ın tek nükleer santrali olan Kozloduy, ülke elektriğinin üçte birinden fazlasını üretiyor. Tesisin 1.000 megavatlık faal iki ünitesi sırasıyla 1987 ve 1991 yıllarında devreye alınmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Nükleer Santrali Üretimini Düşürüyor - Son Dakika

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