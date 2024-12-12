Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Tam Üye Oldu

Güncel

AB\'nin hedefinde bu kez Rusya\'nın gölge filosu var

- Bulgaristan ve Romanya, Schengen bölgesine tam üye oldu

BRÜKSEL - Avrupa Birliği üyesi Romanya ve Bulgaristan, Schengen bölgesine tam üye olarak kabul edildi.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Macaristan liderliğinde bugün gerçekleştirilen AB İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında Schengen oylaması yapıldı. Bakanların oylarıyla alınan kararla daha önce Schengen bölgesine kısmen dahil olan Bulgaristan ve Romanya'nın tam üye ülkeler olması kabul edildi.

"Avrupa'nın tamamı için büyük bir zafer"

Macaristan AB Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "İçişleri bakanları, 1 Ocak 2025'ten itibaren Bulgaristan ve Romanya ile kara sınırlarındaki kontrolleri kaldırma kararını az önce onayladı. Bulgaristan, Romanya ve Avrupa'nın tamamı için büyük bir zafer" denildi.

"Bu adım AB'nin tamamına fayda sağlayacaktır"

Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, "Bulgaristan ve Romanya'nın nihayet Schengen'in tam üyesi olmaları tarihi bir an. AB üyesi bu devletlerle kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması Macaristan Dönem Başkanlığı'nın en öncelikli hedeflerinden biriydi ve bunu bugün gerçeğe dönüştürdük. Bu adım, yalnızca Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına değil, AB'nin tamamına fayda sağlayacaktır" dedi.

AB'ye 2007 yılında dahil olan Romanya ve Bulgaristan'ın katılımı ile Schengen bölgesine tam üye olan ülkelerin sayısı 29'a yükseldi.

AB ülkeleri 2023 yılı sonunda kısmi üyeliğe onay vermişti

Avrupa Komisyonu, 2011 yılında Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduklarını bildirmiş, ancak aralarında Avusturya'nın da bulunduğu bazı ülkeler düzensiz göç ve yolsuzluk gibi tereddütlerle buna karşı çıkmıştı. AB üyesi ülkeler, 2023 yılı sonunda Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine kısmen dahil olmasına onay vermiş ve 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hava ve deniz yoluyla seyahatte sınır kontrolleri kaldırılmıştı. İki Doğu Avrupa ülkesinin Schengen bölgesine tam üye olması ve kara sınırlarındaki kontrollerin de kalkması kararı, Avusturya'nın geçtiğimiz ay bu iki ülkeye yönelik vetosunu kaldırmasının ardından geldi.