Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev liderliğindeki yeni hükümet, 28 bölge valisini görevden alarak yerlerine yeni atamalar yaptı.
Bakanlar Kurulunca onaylanan kararla Bulgaristan'ın tüm bölgelerinde valiler değiştirildi.
Bulgaristan'da daha önce Rosen Zhelyazkov hükümetinin 11 Aralık 2025'te istifa etmesinin ardından Andrey Gyurov başkanlığında kurulan geçici hükümet 23 Şubat'ta 28 bölge valisinin tamamını görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.
Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da 28 bölge valisi değişti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?