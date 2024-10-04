Bulgur Festivali'nde Kültürel Vurgu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgur Festivali'nde Kültürel Vurgu

Bulgur Festivali\'nde Kültürel Vurgu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Çiçekdağı'ndaki 6. Bulgur Festivali'ne katıldı.

04.10.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesince düzenlenen 6. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Alpaslan, Kırşehir'in ve Çiçekdağı'nın tanıtımı için festivalin önemine değinerek, "Bugün 6. düzenliyoruz ama nice altılara, atmışlara uzanarak, bulguru, bölgemizin önemli bir ürünü yapacağız. Festivaller, bölgenin tanıtılması, insanların kaynaşması, kadim kültürün yaşatılması açısından son derece kıymetlidir. Biz de bunun farkında olarak, ülkemizin her bir köşesinden, o bölgenin özelliklerine göre düzenlenen festivallere çok önem veriyoruz, destekliyoruz. Diğer taraftan, artık bir dünya markası haline gelmiş olan 'Türkiye Kültür Yolu' festivallerini de başlattık, büyüterek devam ediyoruz." dedi.

81 ilde festivali yayarak, dünyanın en önemli festivallerinden birisi yapmayı hedeflediklerini aktaran Alpaslan, insanları kültür ve sanatla buluşturduklarını, sanatçılara da sanatlarını yapabilme imkanı sağladıklarını da söyledi.

Çiçekdağı'nda bir kültür merkezi açacaklarını aktaran Alpaslan, ilçenin refahını ve yaşam kalitesini artıracak bir dizi çalışmayı da desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise geleneklerin devam etmesinin önemini hatırlattı.

Alpaslan, Vali Demiryürek ve protokol üyeleri konuşmaların ardından tokmakla soku taşında (dibek) bulgur dövdü.

Mehter takımı, yöresel halk oyunları ve davul zurna gösterilerinin ardından vatandaşlara bulgur pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA

Nadir Alpaslan, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Çiçekdağı, Kültür, Güncel, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgur Festivali'nde Kültürel Vurgu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
10:02 Ünlü Rapçi Diddy Combs’un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood’daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 20:38:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgur Festivali'nde Kültürel Vurgu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement