Burhanettin Bulut\'tan tutuklu Hüseyin Can Güner ile ABB Meclis Üyesi Doğan\'a ziyaret

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi Emre Doğan'ı ziyaret etti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve ABB Meclis Üyesi Emre Doğan'a ziyarette bulundu.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırşehir Cezaevi'nde hukuksuzca tutuklanan Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner ve Belediye Meclis Üyemiz Emre Doğan'ı ziyaret ettim. Sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.