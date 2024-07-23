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Bunaltıcı sıcaklıklar yerini sağanak yağışa bırakacak

KONYA - Konya'da son günlerde mevsim değerlerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yerini yağışlı havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklılarının artan nem oranıyla birlikte daha fazla hissedildiğine dikkat çekiyor.

Konya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrederken hafta içinde yer yer de mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Hafta içerisinde Konya ve çevresinin Çarşamba günü yağışlı bir hava etkisi altına girmesi bekleniyor.

"Vatandaşlarımız öğle saatlerinde dışarıya çıkarken dikkatli olsun"

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Temmuz ayı içerisinde sıcaklıklar mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyretti. Sıcak hava dalgası yurtta olduğu gibi bölgemizde de etkisini gösterdi. Özellikle hafta sonu ve bu hafta başında yine pazartesi ve salı günleri sıcak hava dalgasının etkisini devam ettirmesini bekliyoruz. Konya bölgesinde özellikle 36-37 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar kaydedildi. Salı günü için de benzer şekilde 36 ve 37 derece dolayında mevsim normali üzerinde sıcaklıklar kaydedilmesini bekliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle küçük yaşta çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın öğle saatlerinde dışarıya çıkmamasını, dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Çarşamba günü bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini tahmin ediyoruz"

Hafta içerisinde bölgede yağmur yağışının beklendiğini söyleyen Alkan, "Bu hafta ortasından itibaren bölgemiz yeni bir yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Bu nedenle özellikle çarşamba günü bölge genelinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, perşembe günü de bölgemizin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren bu sıcak hava dalgasının bölgemizi terk etmesini ve sıcaklıkların mevsim normallerine doğru geri çekilmesini bekliyoruz. 30 ila 31 derece dolayında hafta sonu sıcaklık değerleri seyredecek. Rüzgarlar kuzey yönlerden orta kuvvette ve yer yer yağış anında kuvvetli esmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hissedilen sıcaklık değeri normal sıcaklıktan 4 ile 5 derece üzerinde gerçekleşmiş"

Hava sıcaklılarının geçtiğimiz yılların aynı mevsimlerine göre daha düşük seviyelerde olduğuna, nem değerlerinin arttığına dikkat çeken Alkan, "Haziran ayı içerisinde Konya bölgesinde uzun yıllar değerlerinin üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Konya merkezde 37 dereceyle uzun yıllar değerinin üzerine çıkıldı. Yine benzer şekilde Çumra'da 37.8 derece gerçekleşti. Haziran ayı rekorları kırılmış oldu. Temmuz ayı içerisinde de yer yer mevsimi normalleri üzerinde sıcaklıklar seyretti. Uzun yıllar Konya değeri rekorumuz 41 derece. Tabii şu anda o derece sıcaklığa ulaşmasak da sıcaklıklar geçtiğimiz periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu dönemde dikkatli bir tedbirli olmasını istiyoruz. Yüksek sıcaklık değerleriyle birlikte havadaki nem oranı artış gösterdiği zaman hissedilen sıcaklık değeri insan vücudunda daha da artmış oluyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık değeri nemle birlikte artınca bunaltıcı bir ortam oluşuyor. Nem oranının yükselmesi özellikle yer yer temmuz ayı içerisinde yağışlarla birlikte gerçekleşti. Bu nedenle hissedilen sıcaklık değeri normal sıcaklıktan 4 ile 5 derece üzerinde gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.