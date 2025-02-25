Bundesbank 46 yıl sonra zarar açıkladı - Son Dakika
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Bundesbank 46 yıl sonra zarar açıkladı

Bundesbank 46 yıl sonra zarar açıkladı

Almanya Merkez Bankası, 2024'te 19,2 milyar euro zarar etti ve ekonomide yüzde 0,2 küçülme görüldü.

25.02.2025 17:50
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) 2024'te 19,2 milyar euro ile 46 yıl sonra ilk kez zarar etti. Alman ekonomisi de 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 küçüldü.Almanya Federal Merkez Bankası (Bundesbank), faizlerdeki hızlı değişimin rezervlerinde yarattığı erimeden dolayı 2024 yılı bilançosunda 19,2 milyar euro zarar yazdı. Böylece banka 46 yıl sonra ilk kez zarar ederken aynı zamanda tarihindeki en büyük bilanço açığını da duyurmuş oldu. Bundesbank en son 1979 yılında, bugünün değeriyle 2,9 milyar euroluk zarar açıklamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada son dört yıldır olduğu gibi, federal bütçeye kar transferinin bu yıl da gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ekonomistlerin zararın önümüzdeki yıllarda da süreceğine ilişkin öngörülerine karşın Frankfurt merkezli bankanın kısa süre içinde zararlarını kapatacağını belirtti.

Frankfurt'ta düzenlenen bilanço toplantısında konuşan Nagel, "Yıllık mali yüklerin zirve noktasını aştığımızı düşünüyoruz" dedi.

Faiz artışları rezervleri eritti

Bundesbank, 2023 yılında rezervlerini kullanarak zararın eşiğinden dönmüştü. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2022 yazında başlattığı agresif faiz artışları, Bundesbank'ın mali tamponlarını büyük ölçüde eritti. Bundesbank, 2024 yılına 700 milyon euro rezervle girdi. 13,1 milyar euroluk faiz gideri, Bundesbank'ın finansal dengesini olumsuz etkilemeye devam etti. Enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını hızla artıran ECB, enflasyonun hızı kesilince 2023 yılı sonundan itibaren faiz indirimi sinyali verdi. Ancak yüksek faiz oranları, merkez bankalarının faiz giderlerini artırırken, yıllardır satın alınan uzun vadeli devlet ve şirket tahvillerinin düşük faiz getirisi sunması nedeniyle gelirler bu artışı karşılamadı.

ECB de rekor zarar açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 2024 yılı için 7,9 milyar euro zarar bildirdi. Bu, ECB'nin 25 yılı aşkın tarihindeki en büyük zarar oldu. Bundesbank da dahil olmak üzere ulusal merkez bankalarına yapılan geleneksel kar payı dağıtımı bu yıl da gerçekleşmeyecek.

Bundesbank Başkan Yardımcısı Sabine Mauderer ise bankanın mali sağlamlığını vurgulayarak "Bundesbank, mevcut ve beklenen mali yükleri karşılayabilecek durumda" dedi. Mauderer, özellikle yükselen altın fiyatları sayesinde bankanın rezervlerinin değerinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Bundesbank'ın altın ve döviz rezervleri, 2023 yılı sonunda 267 milyar euroya yükselerek bir önceki yılın 197 milyar euroluk seviyesini geride bıraktı.

Alman ekonomisinde yüzde 0,2 küçülme

Almanya'da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) da 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 oranında azaldı. Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 2024 genelinde de ekonomik üretimde yüzde 0.2'lik bir düşüş kaydedildiği belirtilerek bunun üst üste ikinci durgunluk yılı olduğu bildirildi.

Makroekonomi ve İş Döngüsü Araştırma Enstitüsü Bilimsel Direktörü Sebastian Dullien, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomideki zayıflamanın jeopolitik dengelerdeki değişimlere bağlı olduğunu kaydetti. Dullien, Çin ve ABD'nin giderek artan bir şekilde kendi sanayilerini güçlendirdiklerini, bu durumunun da Almanya dahil diğer ülke ekonomilerine olumsuz yansıdığını kaydetti. Uzman ayrıca Ukrayna savaşının neden olduğu enerji fiyat artışları ve kısıtlayıcı mali politikaların da GSYİH'nın düşmesinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

dpa/TY,CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bundesbank 46 yıl sonra zarar açıkladı - Son Dakika

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