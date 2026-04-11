Bungalov Dolandırıcılarına Operasyon

11.04.2026 17:10
Marmaris'te tatilcileri dolandıran 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi merkezli soruşturma kapsamında bungalov kiralama vaadiyle tatilcileri dolandıran ve 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de tatil planı yapan yerli ve yabancı turistleri hedef alıp, bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bilişim sistemleri ile banka ve kredi araçlarını kullanarak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerini tespit etti.

3 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin izini süren ekipler, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, Marmaris'e getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında sahte ilanlara ve düşük fiyat tuzaklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

