Burak Akbay'a Yakalama Kararı - Son Dakika
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Burak Akbay'a Yakalama Kararı

Burak Akbay\'a Yakalama Kararı

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında duruşmalara katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

16.01.2025 20:48
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(İSTANBUL) - Sözcü gazetesi ve SZC televizyonu sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada, duruşmalarına katılmadığı için yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sözcü gazetesi ve SZC televizyonu sahibi Burak Akbay hakkında, duruşmalara katılmaması ve savunma vermemesi nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.

Burak Akbay ile birlikte Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve eski genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı ve 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verilen dava Yargıtay'a taşınmıştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 26 Kasım 2024 tarihinde yaptığı değerlendirmede oy birliği ile kararları bozarak yeniden yargılama yolunu açmıştı.

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve yöneticilerinin "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" ettikleri suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Duruşmada savunma yapan Burak Akbay'ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, Akbay'ın işleri gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını ifade etti. Avukat Altar Arıkan ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının şu anda görülen davada isnat edilen suçların oluşmadığını ortaya koyan bir karar olduğunu kaydetti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, beyanların ardından verdiği kararında "Tüm aramalara rağmen bulunamayan, yeni adresi de tespit edilemeyen sanığın, mazeret sunarak duruşmalara katılacağını beyan edip duruşmalara katılmadığı ve savunmasının bugüne kadar alınamadığı, bu nedenle savunma vermekten kaçındığı anlaşılmakla sanığın savunmasının alınmasına yönelik olarak CMK 199. maddesi uyarınca sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

Davada bir sonraki duruşma 29 Nisan'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burak Akbay'a Yakalama Kararı - Son Dakika

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