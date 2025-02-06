Burak Milli Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Burak Milli Mezarı Başında Anıldı

Burak Milli Mezarı Başında Anıldı

Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli, kabrinde ailesi tarafından anıldı.

06.02.2025 13:17
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı.

Anne Ayşe Fatma Gözüküçük, kız kardeşi Deniz Güngör, Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Aile, Milli'nin kabri başında dua ederek, karanfil bıraktı.

Anne Gözüküçük, AA muhabirine oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

Oğlunu çok özlediğini anlatan Gözüküçük, şöyle konuştu:

"Bugün depremin ikinci yılı. Ben yine Burak'ımın yanındayım. Şubat ayının sevgililere, sevenlere, sevinçlere şahitlik ettiğini bilirdik artık felaketin, acıların şubatı oldu. Ölen mezara girdi, kalan ise sadece gömülmedi. Artık onun evi burası. O benim yanıma gelemez ama ben onun gidiyorum. Özledikçe onun yanına geliyorum."

Milli'nin kız kardeşi Deniz Güngör de abisini çok özlediğini dile getirdi.

Abisini mezarda görmeye dayanamadığını belirten Güngör, "Keşke burada olmasaydı. Keşke hiçbir şeyi kalmasaydı, evi ve arabası hasar alsaydı ama kendisine bir şey olmasaydı. Allah mekanını cennet etsin. İnşallah bizi görüyordur, dualarımız onunla. Dün haberlerde sesini duydum hiç ölmemiş gibiydi. Hala hayatımızın her anında ama sadece canlı olarak göremiyoruz kendisini, onu çok özledim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve aile bireylerinin cansız bedenine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli'nin cenazesi, aynı gün İskenderun'daki Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burak Milli Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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