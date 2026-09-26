Burak Subaşı, THY Uçuş Eğitim Merkezi\'nde ilk kez kokpitte uçak kullandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Burak Subaşı'nın çocukluk yıllarında başlayan uçak tutkusu, kendi imkanlarıyla yaptığı "ahşap maket uçak"la büyüdü. Hikayesi sosyal medyada yayılan genç, THY ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca davet edildiği İstanbul'da ilk kez gerçek bir uçağın kokpitine oturdu.

Avşar Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Burak Subaşı, çocukluğundan bu yana duyduğu uçak sevgisi dolayısıyla "maket uçak" yapmaya başladı.

Pilot kıyafeti giyip yaptığı "uçak maketi"yle mahallesinin sokaklarında "hayali uçuşlar" gerçekleştiren Subaşı'nın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük beğeni topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, genci gerçek uçak deneyimi yaşaması için İstanbul'a davet etti.

İstanbul'daki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde ağırlanan Burak Subaşı, burada gerçek bir uçağın kokpitine oturdu, kaptan eşliğinde uçağı temsili olarak kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Subaşı'nın kokpitteki heyecanına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından "Havacılığa gönül vererek kendi imkanlarıyla ahşaptan uçak yapan Burak kardeşimizin pilotluk heyecanını yakından yaşama hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'nin dört bir yanını ulaştırma ve altyapı ağlarımızla birbirine bağlarken gönül köprülerimizi de inşa ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Burak'ın uçak sevgisine destek veren ve mahalle muhtarlığında, ona sembolik makam koltuğu hazırlayan Mahalle Muhtarı Olcay Uğur, AA muhabirine, İstanbul'a Burak Subaşı ile beraber gittiklerini ve tarif edilemez hisler yaşadıklarını söyledi.

Seçim sürecinde aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu, Burak'ın yaptığı "maket uçak"la yanında gezerek kendisine destek verdiğini anlatan Uğur, "O bağı kardeşliğe dönüştürdük. Uçağa olan sevgisini zaten gözlemliyorduk. Her gün, gece, gündüz, yaz, kış demeden uçakla uçuş yapardı. Ben yağmurluk falan verdiğimde giymezdi onu, pilot olduğu için." ifadelerini kullandı.

"En büyük hayali uçmaktı ve o kokpitte uçak kullanmaktı"

Burak'ın sosyal medyada yayılan görüntülerinin ilgi gördüğürü dile getiren Uğur, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı buna duyarsız kalmadı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Türk Hava Yollarına, Konya Havalimanı Müdürümüze teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladılar. Burak'ın en büyük hayali uçmaktı ve o kokpitte uçak kullanmaktı. Orada sizin gördüğünüz bir dakikalık video ama biz sabahın 5'inden gecenin 11'ine kadar beraberdik. Oradaki duygu inanılmaz, anlatamam. Şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Bu çocuğun mutluluğu bizim için çok başka bir şey. Sözün bittiği yerde oluyorsun bazen. Gittiğimizde Burak'a 'Mutlu musun' dediğimde 'Ayaklarım yere basmıyor' diye bir cümlesi vardı. O bize yetti zaten yani. O yüzden herkese teşekkür ediyorum."

Burak'ın babası Turgut Subaşı da Burak'ın hayatının en güzel gününü yaşadığını, çok mutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun çok küçük yaştan bu yana pilot olma ve uçak kullanma hayali kurduğunu anlatan Turgut Subaşı, gerçek uçağın kokpitinde hissettiklerine ilişkin "Onun tarifi yok. Bir baba olarak onu yaşamak lazım. Allah razı olsun herkesten." ifadelerini kullandı.

Burak Subaşı da kokpitte yaşadığı hisleri tarif etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çocukken de uçaklara ilgi duyduğunu ifade eden Subaşı, 4 yıl önce tanıştığı bir pilotun "Sen pilot olmaya hazırsın" sözü üzerine ahşaptan "maket uçak" yapmaya başladığını, "uçağı" zamanla büyüterek geliştirdiğini anlattı.

Davet üzerine gittiği İstanbul'da yaşadığı uçuş deneyiminin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Subaşı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Uçağı kullandık ama iniş yaparken biraz sert iniş oldu, onu hesaba katamadım. Çok iyiydi. Bayağı güzel yani." diye konuştu.