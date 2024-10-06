Burç Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Burç Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Burç Ormanı'nda çıkan örtü yangını 20 dakika içinde kontrol altına alındı.

06.10.2024 21:17
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Gaziantep Valiliği, Burç Ormanı'nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Burç Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktığı kaydedildi.

Akşam saatlerinde çıkan örtü yangınına ekiplerin anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burç Ormanı mevkisinde saat 18.50'de çıkan yangına 12 dakika içerisinde ulaşılmış ve müdahaleye başlanmıştır. Örtü yangını 20 dakika içerisinde kontrol altına alınmıştır. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri dahil 21 araç ve yaklaşık 60 personel ile müdahale edilmiştir. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan yanmıştır. Ancak örtü yangını olması sebebiyle herhangi bir ağaç zarar görmemiştir."

Kaynak: AA

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