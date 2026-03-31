CHP'li Akbulut: Burdur'daki Avm İhalesini Yerel İş İnsanlarının Oluşturduğu Konsorsiyum Kazandı

(TBMM) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, kentin uzun süredir beklediği alışveriş merkezi projesi ihalesini Burdurlu iş insanlarından oluşan konsorsiyumun kazandığını belirterek, yerel sermayenin bir araya gelmesinin şehir ekonomisi adına kritik bir adım olduğunu söyledi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Burdur'da uzun süredir gündemde olan alışveriş merkezi ihtiyacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burdur'un yıllardır AVM'si olmayan illerden biri olduğunu ifade eden Akbulut, "Burdur milletvekili olarak birçok kez utanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde AVM'si olmayan illerden bir tanesinin Burdur olduğunu söylemek durumunda kalıyorduk" dedi. Burdur'un Batı Akdeniz'in en güzel ve çağdaş kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Akbulut, kentte yaşayan vatandaşların en büyük eksiklik olarak alışveriş merkezi ihtiyacını dile getirdiğini belirterek, "Burdurlu hemşerilerimize sorduğumuzda, ilde en büyük eksiklik olarak yüzde 70'lerin üzerinde bir oranla alışveriş merkezinin olmayışı dikkat çekiyordu" diye konuştu.

Burdur'un yatırım açısından cazip hale gelmesi için teşvik verilmesi gerektiğini defalarca dile getirdiklerini ancak bu yönde bir adım atılmadığını kaydeden Akbulut, "Ne yazık ki Burdur, teşvik bölgesine alınmadı. Ne yazık ki Burdur, böyle bir teşvik bölgesine alınmadı. Ama tabii Burdur Belediyesi uygun bir yerini AVM yapılması, güzel bir istasyon yapılabilmesi, konaklanabilecek otellerin olması, rezidansların yapılması adına böyle güzel bir yeri ihaleye çıkarttı. ve Burdurlu iş insanlarımız, ticaret odamızın, Burdur Ticaret ve Sanayi Odamızın çağrısıyla bir araya geldiler. Bir konsorsiyum oluşturdular, bir şirket kurdular ve o ihaleye onlar da katıldı. 3-4 tane firmanın katıldığı ihalede Burdurlu iş insanlarımızın oluşturduğu konsorsiyum şirketi, Burdur AVM Anonim Şirketi, o ihaleyi aldı. ve bu iş insanlarına özellikle çok teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Akbulut, toplantının devamında konsorsiyumda yer alan şirket sahiplerini tek tek sayarak teşekkür etti.