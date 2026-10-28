Burdur Ağlasun'da devrilen otobüsün sürücüsü, 1 ölü ve 8 yaralı kazada tutuklandı - Son Dakika
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Burdur Ağlasun'da devrilen otobüsün sürücüsü, 1 ölü ve 8 yaralı kazada tutuklandı

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Burdur Ağlasun'da Isparta-Antalya kara yolunda dün devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü, taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan tutuklandı.

Burdur'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Isparta- Antalya kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan otobüs sürücüsü Mehmet O.D, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün, Mehmet O.D. idaresindeki yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü yakınında devrilmiş, kazada otobüsteki İlker Akbay hayatını kaybetmiş, Gülsüm A, Umut A, Raziye A, Halime A, Seyat A, Sedat Y. ve yabancı uyruklu Djibril S. ile otobüs sürücüsü yaralanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaAntalyaIspartaAğlasunGüncelBurdurSon Dakika

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