Burdur-Antalya kara yolu, devrilen LNG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Burdur-Antalya kara yolu, devrilen LNG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı

Burdur-Antalya kara yolu, devrilen LNG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı

Burdur'da meydana gelen kaza sonucu devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunu 17 saat boyunca kapattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tankerdeki gaz başka bir tankere aktarıldı. İtfaiye ekipleri ve doğal gaz alanında uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

02.05.2024 15:13
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Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin kaldırılmasıyla Burdur- Antalya kara yolu ulaşıma açıldı.

Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LNG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sürücünün ilk ifadesine göre, araçta LPG olduğu sanılan gazın, ekiplerin yaptığı inceleme sonucu sıvılaştırılmış doğal gaz olduğu tespit edildi. Gaz sızıntısı olduğu belirlenen tankerin yol yakınından kaldırılması için başlatıldı.

Antalya'dan kaza yerine gelen doğal gaz alanında uzman bir ekip de Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdi.

Şarampolden vinç yardımıyla çıkarılan tankerde bulunan gaz, başka tankere aktarıldı.

Burdur-Antalya kara yolu boş tankerin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 13 saat sonra ulaşıma açıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, AA muhabirine, tankerin gaz sızıntısının olduğu tarafa devrilmesinin çalışmaları güçleştirdiğini söyledi.

Gece boyu sızıntı olduğundan yolu çift yönlü trafiğe kapatarak bölgede güvenliğin alındığını belirten Ballak, "Sızmadan dolayı olduğu yere çöken sıvılaştırılmış gazı suyla dağıtma işlemi uyguladık. Yaklaşık 11 saat bu işlem sürdü. Tanktaki gazın tahliye işleminden sonra vinçlerle tankeri kaldırarak çalışmayı sonlandırdık." diye konuştu.

Ballak, 2015'te yine aynı bölge yakınında bir tankerin kaza sonucu infilak ettiğini belirterek, "Bu tecrübemizden dolayı çok dikkatli hareket ettik ve itfaiye ekiplerimiz muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur-Antalya kara yolu, devrilen LNG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı - Son Dakika

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