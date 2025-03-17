Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Bizlere Düşen En Büyük Sorumluluk, Cumhuriyetimizi ve Bağımsızlığımızı Kararlılıkla Korumaktır"

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu eşsiz mirasa sahip çıkarak cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı aynı azim ve kararlılıkla korumaktır" ifadelerini kullandı.

Ercengiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ercengiz mesajında, "Çanakkale Zaferi'nin, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda inanç, azim ve fedakarlıkla yazılmış eşsiz bir destan olduğunu" belirtterek, şunları kaydetti:

"110 yıl önce, vatan topraklarını savunmak için canını ortaya koyan kahraman ecdadımız, tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' sözünü ezberletmiştir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Kurtuluş Savaşımızın da temelini atmıştır. Nusret Mayın Gemisi'nden 57. Alay'a, Mehmet Çavuş'tan Nezahat Onbaşı'ya kadar her kahramanımızın cesareti ve vatan sevgisi, bizlere ilham olmaya devam etmektedir.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu eşsiz mirasa sahip çıkarak Ccmhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı aynı azim ve kararlılıkla korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."