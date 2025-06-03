Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den İzmir'e Destek Çağrısı

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugünlerde İzmir'de olup bitenleri üzüntüyle izliyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzlaşıp güzel İzmir'imize yakışan hoşgörü ortamını sağlayıp hizmeti aksatmayalım. Burdur Belediyesi emekçisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne katkı vermeye hazırdır. Gerekirse personelimizin yarısını gönderir İzmir'e katkımızı veririz. Tüm belediye başkanı arkadaşlarımı bu dayanışmaya davet ediyorum" dedi.

Ercengiz, Marmaris açıklarında meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden grev süreciyle ilgili de çağrıda bulunan Ercengiz, şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerim, dün gece 02.17'de Marmaris açıklarında meydana gelen ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle hisseden ve etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ülkede her gün yeni bir zorlukla karşılaşıyoruz. Oysa ki şu üç günlük dünyada hepimizin arzusu insanca yaşamak. Geride kalan 11 yılda belediye başkanı olarak hep yurttaşımıza hizmet etmeyi şehrimizi daha yaşanabilir daha temiz daha huzurlu bir kent yapmayı arzuladım. Tabii tüm bunları da mesai arkadaşlarımızla başaracağımıza inandım. Mesai arkadaşlarımız da bizim bu isteğimize katkı vermek için hep özveriyle çalıştı çalışmaya devam ediyor.

Ekonomik kriz uzunca süredir her kesimi etkilerken özellikle dar ve orta gelirliler ile sabit ücretlilerin belini büküyor. Kendi iş yerlerimiz olmasa da başkanlığını yaptığımız bu kurumlarda işveren tarafı olarak masaya oturuyor ve emekçimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. İstekler ve kaynakları asgari müşterekte buluşturup şarkılarla türkülerle sözleşmemizi imzalıyor vatandaşımıza hizmete devam ediyoruz. Uzlaşmazlıklar olabiliyor ama bir şekilde orta yolu buluyor biraz senden biraz benden diyerek herkesin sonunda mutlu olduğu bir zemin bulunuyor.

Ancak bugünlerde İzmir'de olup bitenleri üzüntüyle izliyorum. Bir tarafta hayat pahalılığı ile boğuşan ve ayakta kalmaya çalışan emekçiler bir tarafta da göreve geldiği günden beri ekonomik yaptırımlarla zora sokulmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay sendika temsilcilerinin ve biz başkanların tam da dayanışma içeresinde olması gereken bir dönemde sokağa dökülmek, uzlaşı ortamından uzaklaşmak hatta gayreti boşa çıkarmak tam da başarısızlığı isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektir.

Emekçi kardeşlerime de seslenmek istiyorum: Anayasal hakkınız olan grevi her platformda destekliyor ancak makul seviyede uzlaşı ortamından uzaklaşmamanızı rica ediyorum. Unutmayınız varlığımızı karşılıklı birbirimize borçluyuz. Bugün karşıt görüşte olan hangi belediyede yetkili sendikasınız? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzlaşıp güzel İzmir'imize yakışan hoşgörü ortamını sağlayıp hizmeti aksatmayalım. Buradan da tüm belediye başkanlarımıza çağrımdır; nasıl yangında depremde selde ya da olağanüstü bir durumda personelimizi geçici olarak darda kalan ilimize gönderiyorsak çöpün toplanması, toplu taşımanın aksamaması, temel hizmetlerin üretilmesi için biz de seferber olalım. Burdur Belediyesi emekçisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne katkı vermeye hazırdır. Gerekirse personelimizin yarısını gönderir İzmir'e katkımızı veririz. Tüm belediye başkanı arkadaşlarımı bu dayanışmaya davet ediyorum. Haydi hep birlikte kol kola bize yakışanı yapalım."