Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Esnaflarla Bir Araya Geldi

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni haftanın ilk sabahında esnafla bir araya geldi.

Ercengiz, yeni haftanın ilk sabahında esnafla bir araya gelerek; çay ve kahve eşliğinde sohbet etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Ercengiz, "Sabah mesaimize esnaf arkadaşlarımızla selamlaşıp ikram ettikleri çaylarını içerek başladık. Esnafımızın her şeye rağmen 'Bereket versin' diyen tavrı Anadolu'nun kadim kültüründendir. Tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.