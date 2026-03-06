Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Kadın Personelin Gününü Kutladı

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Halı Sarayı Hizmet Binası ve Sultandere Fen İşleri Hizmet Kampüsü'ndeki kadın personeli ziyaret etti. Ziyaret sırasında çalışanlara çiçek takdim eden Ercengiz, kadınların değerlerinin sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Ercengiz, "Hatırlanmak her zaman çok değerli… 2014'ten bu yana sizlerle birlikte çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Kadınlarımız, hayatımızın en değerli ve özel parçalarıdır. Değerlerini sadece bir gün değil, her gün hatırlamak ve onlara hak ettikleri saygıyı göstermek hepimizin görevidir. Bu anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm kadınlarımızı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.