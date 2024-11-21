Burdur Belediye Başkanı, Hayatını Kaybeden Genç Kızın Ailesini Ziyaret Etti

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi görürken yaşama tutunamayan Fatma Sude Uran'ın organlarını bağışlama kararı alan ailesini, Burdur Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Sude Uran'ın organlarını bağışlama kararı alan ailesini Burdur Devlet Hatanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Ercengiz, "12 Kasım'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi görmekte iken yaşama tutunamayan Fatma Sude Uran'ın organlarını bağışlama kararı alan anne ve babasını ziyaret ederek hem baş sağlığı dileyip hem de bu erdemli davranışları için kendilerine teşekkür ettim. Dört insanın hayatını kurtaran genç yavrumuz Sude'ye bir kez daha Allah'tan rahmet acılı yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.