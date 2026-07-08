Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentteki 35 mahallenin muhtarıyla bir araya geldiği toplantıda, mahallelerin şikayet, talep ve önerilerini değerlendirdi.

İstasyon Park'ta muhtarlarla düzenlenen istişare toplantısına Başkan Ercengiz'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt ve birim müdürleri de katıldı. Toplantıda, mahallelerin mevcut durumları ile vatandaşların talepleri tek tek masaya yatırıldı.

Toplantıya ilişkin bir değerlendirme yapan Ercengiz, "Mahalle muhtarlarımız ve ilgili birim müdürlerimiz ile toplantı yaparak mahallelerimizdeki şikayet, talep ve önerileri değerlendirdik. Geçmişe nazaran oldukça azalan şikayetler yerine beklenti ve önerilerin olması bizleri mutlu etti. Hepsini dikkate alarak daha fazla çaba sarf edeceğiz. Muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.